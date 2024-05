La Mano Negra: una enigmática leyenda moreliana

Una noche, el Padre Morocho estaba estudiando en la biblioteca del Convento agustino. El silencio reinaba aquel recinto donde el hombre del presente establa enigmáticas pláticas con los hombres del pasado. De repente, notó un ruido extraño a su lado. Volvió el rostro y vio surgir entre la penumbra una demoniaca mano negra cuyo brazo se perdía en las tinieblas. La mano tomó entre sus dedos la llama de la vela y la apagó, quedando humeante la pavera.

Con una increíble tranquilidad, el Padre, con una voz firme y autoritaria, le dijo al diablejo:

“Encienda usted la vela, caballero”.

En aquel momento se oyó el golpe del eslabón sobre el pedernal para encender la yesca y ardió la pajuela exhalando el penetrante olor del azufre, dejándose ver una más la demoniaca mano negra.

“Ahora para evitar travesuras peores, con una mano me tiene usted en alto la vela para seguir leyendo y con la otra me hace sombra a guisa de velador, a fin de que no me lastime la luz”, dijo el Padre Morocho.

Así trascurrió la noche, el sabio de cabeza encanecida por los años, la experiencia, los estudios y las vigilias inclinado sobre sus manuscritos. A su lado, dos manos negras cuyos brazos eran invisibles, una deteniendo la vela y la otra velando por la flama.

La madrugada entró con luz tenue a través de los ojos de buey de la biblioteca marcando el comienzo de un nuevo día. Entonces, como ya no era necesaria la luz de vela, exclamó el Padre Morocho:

“Pues bueno, apague usted la vela y retírese, si es necesario de nuevo sus servicios, yo lo llamaré”.

Entre tanto el Padre bostezaba, se oyó un ruido sordo de alas que hendían el aire frío y húmedo de un nuevo amanecer.