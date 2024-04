Infancia michoacana; sueños, realidades y contrastes

“Vamos a la escuela en la tarde, pero este va a reprobar, lleva puro cinco”, dice el Chimue en tono burlón acusando a Tito.

“Nosotros apenas tenemos poquito tiempo aquí […] hay días que hemos sacado 150 pesos cada uno. Hoy nada más llevo 65 yo, y este lleva cien. En veces se pueden ganar hasta 400 pesos”, añade.

El Gordito, por su parte, tiene ya un par de años ayudando en una tienda de abarrotes muy cerca de su domicilio. Comenzó limpiando y acomodando producto, ahora ya hasta lo dejan cobrar.

“Empecé ganando cien pesos al día, ahora ya gano más, el dinero se lo doy a mi mamá, ella también trabaja, pero para ayudarla en lo que se necesita pagar; tengo un hermano más pequeño”, comenta.

“Trabajo para poder ahorrar, me compro cosas. Cuando me va bien saco 50 pesos o más, pero hay días que no me llevo nada”, comenta Lupita, quien tiene un año apoyando de mesera los fines de semana.

Pipe y el Chimue a sus 8 años aún no saben qué les gustaría ser de grandes; el Gordito, a sus 13 años, tiene la idea de ahorrar y poner una tienda como en la que trabaja, mientras que Lupita, de 12 años de edad, aspira a ser maestra.