Incumplen en transparencia más del 50% de sujetos obligados en Michoacán

El reporte señala que al menos ocho sindicatos tienen amonestaciones, las cuales pueden llegar a multas o sanciones en caso de que sigan sin cumplir.

Los sindicatos amonestados son el Único del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro; el Único de Trabajadores ITS Coalcomán; el Sindicato de Trabajadores Unidos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán; el Sindicato Único de Empleados Municipales de Zitácuaro; el de Empleados del Ayuntamiento de Zamora "Francisco J. Múgica”, y el Sindicato Único de Empleados del Ayuntamiento de Tuxpan (SUEAT); todos tienen un 0% de calificación.

Además, el Sindicato de Empleados del Ayuntamiento de Parácuaro, el de Trabajadores y Empleados del Ayuntamiento de Ciudad Hidalgo; el Sindicato de Médicos, Enfermeras, Trabajadores y Administrativos del Organismo Descentralizado de Salud en el Estado de Michoacán C.T.M., y el Sindicato de Empleados Municipales, Administrativos y Conexos de Morelia (Semacm), también tienen 0% en su calificación.

El respecto, Areli Navarrete destacó que no se trata de que no quieran, sino que no cuentan con un personal capacitado que les ayude a cumplir en materia de transparencia.

“Va más por el lado de la incapacidad técnica y de personal que ellos tienen. Por ejemplo, los ayuntamientos, los poderes tienen áreas específicas de tecnologías que les generan las paginas web y les ayudan a subir toda la información en materia de transparencia, diseñadores que les permiten crear todo esto. En el sindicato a veces no se tienen personas que les puedan ayudar tecnológicamente, y muchas veces no tienen abogados que les permitan fundamentar, motivar respuestas, fundamentar cuando algo no tienen y tienen que publicarlo en la página”, explicó.

Además, al menos 32 de los 112 ayuntamientos en el estado tenían un cumplimiento menor al 50% en transparencia. Se trata de Vista Hermosa (48.31%), Villamar (31.28%), Tzintzuntzan (20%), Tuxpan (0%), Tumbiscatío (29.25%), Tocumbo (29%), Tiquicheo (0%), Tanhuato (38.06%), Susupuato (0%), Senguio (25%), San Lucas (47.75%), Sahuayo (33.46%), Purépero (0%), Paracho (0%), Ocampo (0%), Nocupétaro (0%), Juárez (0%), Indaparapeo (8.75%), Huetamo (0%), Hidalgo (22.33%), Erongarícuaro (0%), Ecuandureo (23.56%), Cotija (18.55%), Copándaro (0%), Churintzio (49%), Buenavista (36.53%), Briseñas (10%), Arteaga (31.75%), Aquila (18.69%), Áporo (0%), Angamacutiro (0%) y Álvaro Obregón (39.72%).