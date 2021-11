Estudiantes enfrentan estrés y miedo en el regreso a aulas

Aunque las clases son presenciales, los grupos tienen que ser divididos al 50% a lo largo de la semana, para que la otra mitad tome clases de manera virtual. El maestro compartió que, en su caso, está al frente de un grupo que hizo la transición de preescolar a primero de primaria; los pequeños venían de clases virtuales en el último año, por los que no estaban acostumbrados a la dinámica de estar en un aula con un profesor enfrente, cuando en el niño, antes de la pandemia, era normal que aprendiera junto con sus compañeros.

El también psicoterapeuta refirió que, aunque de manera positiva se genera un lazo afectivo con el maestro del grupo y sus compañeros, también ha notado que reducir los horarios en las aulas ha provocado presión y estrés en comparación con los que toman clases de manera híbrida, por los tiempos que se establecen para la entrega de los trabajos en el salón.

“Como profesor, me estoy dividiendo con los que están en el salón y con los que no, pero los que estamos en el aula entramos a las ocho y salimos a tal hora; durante este tiempo necesitamos terminar ciertos trabajos. Ahí se conectan varias experiencias, no sólo individuales; entonces es trabajar en grupo con los niños que van muy rápido y los que van lento”, ejemplificó.

Ante estos casos, subrayó el docente, es importante que maestros y padres de familia sepan identificar cuando un infante comienza a sufrir cuadros de estrés, porque aunque las experiencias son subjetivas, en muchas ocasiones los niños no saben expresar sus sentimientos.

Al respecto, enfatizó que los padres de familia también deben saber identificar sus emociones, porque hay casos en los que están estresados o frustrados, eso se lo transmiten a sus hijos y esas conductas las reflejan en el aula con sus otros compañeros o en su misma casa, por lo que se puede agravar este tipo de comportamientos, no se tendrá salud emocional y se podrán exacerbar sentimientos como la tristeza, el enojo o el miedo.

También dijo que si no se detectan a tiempo estos comportamientos en el niño desde casa, podrían provocar en el alumno un estrés social.