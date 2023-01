Escuelas de Tiempo Completo dan oportunidad al desarrollo familiar, coinciden madres

Verónica considera que en esta modalidad ha visto una mejoría en sus hijos, tanto en su aprendizaje como en su conducta.

"He notado un cambio porque, como es más tiempo el que tienen en las escuelas, por ejemplo con los maestros, avanzan más rápido en los libros, los trabajos; he visto en otros niños que van en escuelas con tiempo regular, hasta dejan trabajos inconclusos porque no les alcanza el tiempo y acá no.

Ellos están felices porque también van más maestros, no solamente el que les da varias materias que les tocan como grupo, sino que va el de inglés, la de biblioteca, el de educación física; tienen más maestros que complementan su educación", comenta.

Ana coincide en los beneficios de este modelo. "Ellos todo el tiempo están aprendiendo, tienen un conocimiento diferente a los niños de escuelas que terminan a las 12:30. En tiempo completo los veo más relajados, sin tanta presión. En primer año estaba en horario normal y necesitaba más tiempo y actividades. Ahora, en horario ampliado, sale mucho más tranquilo", explica.