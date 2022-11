De LiberArte para el mundo; presos en Michoacán exportan sus productos

"Ahorita voy a ras con los pedidos; bendito Dios, me encargan bastantes cositas. Casi todo lo que hago es sobre pedido, casi no me da tiempo de hacer cosas extras, porque mi familia me hizo una página de Facebook; ahí sube todo lo que hago y he hecho; es la manera en que he agarrado clientes", destacó.

El proyecto LiberArte ha sido un plus para otros proyectos de los internos, tal es el caso de Palo Ecoartesanal, que encabeza Gerardo Padilla, quien recordó que estos carritos con bolsas tejidas a mano surgieron en 2019, con la prohibición de las bolsas de plástico, por lo que se buscó hacer un producto que facilitara las cosas a las amas de casa en sus compras de mercado.