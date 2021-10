¿Cómo se solicita el amparo para vacunar a menores de edad contra Covid-19

Dijo que otras razones por las que presentará el amparo es porque su hijo cursa actualmente en un sistema híbrido escolar, es decir va una semana y la siguiente es virtual; pero no descarta el riesgo de que se pueda reinfectar, ya que fue positivo a Covid-19 el pasado mes de junio.

Asimismo, compartió que, aunque en la escuela hay protocolos de salud, el riesgo de contagiarse está presente y busca el amparo para vacunarlo, pues considera que es inevitable el contacto con otros infantes, pero además es para no exponer a otros miembros de la familia a que puedan contraer otra de las variantes del virus, pues con ellos viven adultos mayores y una niña de 15 años.

“Aunque mi hijo tiene anticuerpos naturales, en mi casa tengo adultos mayores, mi mamá, por ejemplo, que es de la tercera edad. Si bien ella está vacunada, no hay estudios que hayan demostrado que no vas a recaer en el Covid-19, hasta yo misma; mi hijo es un factor de riesgo, a lo mejor no le puede pegar tanto, pero a mí sí, a mi mamá”, subrayó.

En su caso, mencionó que debido a que hay bufetes de abogados que ofrecen este servicio hasta en 20 mil pesos, optó por aplicar sus estudios en Derecho y hacer el trámite ante un juzgado federal.

Ante el regreso obligatorio a clases en el nivel básico a partir del 18 de octubre en Michoacán, el testimonio recalcó que no quiere negarle a su hijo el derecho de seguir con sus estudios, porque “si mi hijo no tiene derecho a la vacuna, tampoco tiene derecho a la educación, porque no lo voy a llevar a la escuela y se está privando de ese derecho también”.