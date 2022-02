Cómo saber si tenemos una relación de pareja sana y con amor

Los cambios sociales en las relaciones de pareja, registrados en los últimos años, han permitido que las mujeres decidan separarse están en una relación no sana. “Situaciones como la violencia, o porque las mujeres tenemos mayor independencia… ya no hay necesidad para mantenerse de manera práctica con la familia”, explica al respecto la maestra en Psicología.

Sin embargo, considera también que se ha vuelto más difícil generar vínculos para “tener un beneficio común o un beneficio personal”.

Martha Mendoza explica que para que haya una buena relación “tengo que saber quién soy yo, qué quiero y a dónde voy. Debo identificar cuáles son mis planes, mis metas, para poderme vincular con alguien; primero debo de conocerme a mí mismo”.

Si ya estás en una relación, pide identificar si es sana o no. “Para saber eso debo de sentirme bien la mayor parte del tiempo con la persona que comparto. Si la mayor parte del tiempo es dolor, sufrimiento, frustración, pues eso no es amor. Ahí estaríamos hablando de codependencia y no es una relación que me va a traer beneficios”, señala.

A través de una encuesta realizada por este grupo informativo, en la que participaron más de 450 personas, 230 afirmaron que se mantienen en una relación de más de dos años; poco más de 100 dijeron estar solteros; más de 70 expresaron que ya no creen en el amor, y medio centenar señalaron que están en una relación de menos de dos años.