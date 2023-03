Ayudar a salvar una vida, una satisfacción muy grande: Jessica Gutiérrez, policía de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, 39 personas han sido rescatadas por la Policía Morelia cuando han intentado terminar con su vida, de acuerdo con cifras oficiales. El problema es multifactorial, aunque se tiene mayor registro de incidencia en los sectores República y Revolución de la capital michoacana.

"Últimamente es mucho por la orientación sexual; muchas personas como que no se aceptan a sí mismas y puede que tengan preferencias sexuales diferentes, entonces no tienen la forma de sentirse apoyados por sus familias. También las personas que no tienen empleo o que tienen problemas de drogadicción, que no pueden encontrar un trabajo estable y que de alguna forma tienen estas adicciones que los van arrastrando hacia problemas mentales, psicológicos, patológicos, y que de alguna forma los orillan a sentir esa ansiedad de no poder controlar ya su adicción", explicó en entrevista con Publimetro la psicóloga y segunda al mando del Centro de Atención a Víctimas de la Policía Morelia, Jessica Gutiérrez Mejía.

Apenas el pasado 27 de febrero los agentes municipales rescataron a una pareja que, tras discutir, intentó arrojarse desde lo alto de uno de los túneles del distribuidor vial de la salida a Charo. El 20 del mismo mes evitaron que un joven limpiaparabrisas se arrojara de lo alto de un puente del distribuidor vial de salida a Mil Cumbres.