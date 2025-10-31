Antes de ser mito, fue diosa: este es el origen prehispánico de La Llorona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La figura de La Llorona constituye uno de los mitos más arraigados dentro del imaginario cultural mexicano. Se le describe como el espíritu de una mujer que vaga durante las noches cerca de cuerpos de agua, como ríos, lagos o canales, en busca de sus hijos perdidos. En las representaciones más comunes aparece vestida de blanco, con el rostro cubierto o deformado, e incluso con rasgos zoomorfos, mientras emite un lamento profundo y estremecedor que provoca temor en quienes lo escuchan.

A pesar de las múltiples variantes regionales que presenta, el eje narrativo del relato se mantiene constante: una madre que pierde o da muerte a sus hijos y que, como consecuencia, queda condenada a buscarlos eternamente. Aunque tradicionalmente se le asocia con el periodo colonial, diversos estudios han demostrado que su origen es mucho más antiguo. Las investigaciones señalan una posible raíz en las cosmovisiones prehispánicas, particularmente entre los mexicas, quienes rendían culto a una deidad femenina vinculada al sufrimiento, la maternidad y los presagios de guerra.