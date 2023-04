Al menos 96 casos de bullying en Michoacán, en el último año

Ya no era suficiente hacerme sentir incómodo a la hora del deporte; trasladaron esto al salón y eso me llevó a mi problema de salud. Llegaba a mi casa, me encerraba en mi cuarto y me ponía a escuchar música; le pegaba a mi almohada y era la forma de sacar parte de la frustración y del coraje de que no me podía defender porque eran bastantes (contra mí)", añade.