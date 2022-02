Aguacate michoacano, en riesgo de sufrir más vetos de exportación: especialista

"Hoy tuvimos un veto al aguacate, y genera muchísima inquietud y preocupación, y van a tratar de resolverlo con un protocolo de seguridad, y tal vez en una o dos semanas, o antes, está, pero si hay un veto ambiental va a ser muy complicado y eso no lo vamos a resolver en unos cuantos días”, considera Benjamín Revuelta, y asegura que no hay duda de que, tarde o temprano, pueda haber una investigación, como lo establece el propio T-MEC, y si Michoacán no cumple, “pueda haber algún tipo de sanción o de veto por no estar observando los parámetros ambientales, y eso puede ser muy grave".