Aguacate, devorador de agua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La producción de aguacate ha jugado un papel fundamental en Michoacán, por el beneficio económico y social que representa; sin embargo, también tiene un impacto ambiental, pues diversos artículos basados en estudios hablan de que es un gran consumidor de agua, como “Los riesgos del agua en el cultivo de aguacate”, del Conacyt, o el más reciente, titulado “Blue and Green Water Footprint of Agro-Industrial Avocado Production in Central Mexico”. No obstante, se ha vuelto un fruto tan preciado que es “protegido” a costa de lo que sea, inclusive a pesar del uso de químicos nocivos para la salud del ser humano.

Un estudio reciente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo señala que, en “condiciones de temporal”, en el municipio de Uruapan, se necesitan aproximadamente 417 litros de agua para producir un kilo de aguacate; mientras que en “condiciones de riego” se requieren 1,071 litros para producir la misma cantidad de aguacate.