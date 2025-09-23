A un año de gestión, Ooapas da pasos firmes para garantizar agua en Morelia

Y es que puntualizó que el plan consolida una planeación estratégica que fortalece no solo los cimientos de Morelia Next, sino también el Atlas de Riesgo, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y el Plan de Agua 2025.

Con el Plan Hídrico se busca lograr el ahorro de 140 millones de metros cúbicos de agua para el consumo humano, a partir del intercambio del líquido entre sectores, el reúso, la recarga de los acuíferos y la reducción de pérdidas de agua en el sistema de distribución.

Una de las estrategias con el plan, destacó, se encuentra en el acuerdo con la papelera Scribe, con el objetivo de aprovechar el agua de la planta tratadora de Los Itzícuaros, donde se busca liberar en gran medida el uso del agua proveniente del manantial de La Mintzita.

En ese tenor, explicó que la presa es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para Morelia: 70 por ciento de uso agrícola y 30 por ciento para la ciudad, por lo que se busca generar estrategias en los módulos de riego con agua tratada de buena calidad, a cambio de que la empresa intercambie una cantidad en buenas condiciones.

Es decir, la empresa papelera consume 250 litros por segundo de agua del manantial de La Mintzita y hoy se logró que 100 litros por segundo sean entregados con agua tratada a través de la planta de Los Itzícuaros, a fin de que dejen de tomar el agua del manantial. Para 2026 se prevé que sean los 250 litros por segundo desde la planta de tratamiento.

Otro de los trabajos que tienen contemplados en el Plan Morelia Next es la ampliación de la planta tratadora de Atapaneo para generar alrededor de 600 litros por segundo para el intercambio sectorial con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el que Morelia dotará de mejor agua a municipios como Álvaro Obregón, Queréndaro y Zinapécuaro, a cambio de liberar la sobreexplotación del acuífero Morelia-Queréndaro.

También se prevé proporcionar agua tratada a la zona industrial de la capital, a través de una línea de conducción especial que fomentará la cultura del reúso, además del programa de construcción de microcuencas en zonas específicas que contribuyan a la filtración de los mantos acuíferos y a la reducción de la evaporación del agua.

"¿Qué es lo que se tiene que hacer para lograr que la ciudad esté planeada? Debemos tener acciones concretas para seguir haciendo lo industrial, lo comercial, lo turístico y la parte cultural, todo en orden con un programa de desarrollo urbano, el Atlas de Riesgo y el Plan de Agua, para que en el futuro se tenga este líquido y en 25 años se garantice lo mismo; sea una inversión adecuada y se mejore la red hidráulica, tengamos colonias sin fugas y el sistema esté modernizado", apuntó.