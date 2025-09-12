Zoé proyectará su histórico concierto “281107” en la Cineteca Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fanáticos de Zoé tendrán una cita especial en la Cineteca Nacional, donde se proyectará uno de los conciertos más emblemáticos de la banda liderada por León Larregui: “281107”, su primer álbum en vivo.

La función se llevará a cabo en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional el próximo 19 de septiembre de 2025, en punto de las 19:30 horas. La entrada será gratuita y se espera una alta asistencia de seguidores.

El concierto “281107” fue grabado el 28 de noviembre de 2007 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, durante la celebración del décimo aniversario de Zoé en la escena musical.

Poco después, el material se lanzó como álbum en vivo el 21 de abril de 2008, y en esa misma semana apareció también en formato DVD. Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los registros más queridos por los fans.