Zayn se lanza como gamer y estrenará tema de Borderlands 4

Además de mostrar su lado gamer, los seguidores podrán escuchar en exclusiva un nuevo tema incluido en la banda sonora de Borderlands 4.

De igual forma, Zayn anunció que el 19 de septiembre lanzará oficialmente su nuevo sencillo “Break Free”, acompañado de su videoclip, lo que marca un regreso musical muy esperado.

El evento ha generado gran expectativa entre su comunidad musical, pues combina dos de los lanzamientos más sonados de septiembre: el estreno de Borderlands 4 y el regreso de Zayn a la música con un nuevo material.