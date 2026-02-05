Zayn Malik regresa a México con su gira más íntima y ambiciosa

La venta de boletos se realizará en fases. La primera será la VIP Key Presale, el 10 de febrero a las 10:00 AM, para fans registrados en la plataforma oficial con la “Zayn VIP Key” en su wallet digital.

Ese mismo día, a las 11:00 AM, se activará la Venta Beyond, y al día siguiente, el 11 de febrero a la misma hora, la Preventa Priority. La Preventa Banamex será el 12 de febrero a las 2:00 PM. Finalmente, la venta general comenzará el 13 de febrero a las 2:00 PM a través de Ticketmaster.

Para quienes usen tarjeta Banamex, se ofrecerán facilidades de pago a 3 meses sin intereses en compras mayores a $3,000 pesos.

Aunque los precios oficiales aún no han sido revelados, se estima que los costos sean similares a los de su anterior concierto en el Palacio de los Deportes. En esa ocasión, las entradas oscilaron entre $1,244 y $3,684 pesos, dependiendo de la zona.