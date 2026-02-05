Zayn Malik regresa a México con su gira más íntima y ambiciosa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El regreso de Zayn Malik a los escenarios mexicanos es un hecho. El cantante británico anunció su nueva gira “The Konnakol Tour Live”, con tres conciertos en el país programados para junio de 2026.
La venta de boletos se realizará en fases. La primera será la VIP Key Presale, el 10 de febrero a las 10:00 AM, para fans registrados en la plataforma oficial con la “Zayn VIP Key” en su wallet digital.
Ese mismo día, a las 11:00 AM, se activará la Venta Beyond, y al día siguiente, el 11 de febrero a la misma hora, la Preventa Priority. La Preventa Banamex será el 12 de febrero a las 2:00 PM. Finalmente, la venta general comenzará el 13 de febrero a las 2:00 PM a través de Ticketmaster.
Para quienes usen tarjeta Banamex, se ofrecerán facilidades de pago a 3 meses sin intereses en compras mayores a $3,000 pesos.
Aunque los precios oficiales aún no han sido revelados, se estima que los costos sean similares a los de su anterior concierto en el Palacio de los Deportes. En esa ocasión, las entradas oscilaron entre $1,244 y $3,684 pesos, dependiendo de la zona.
