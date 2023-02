Yuridia pone en su lugar a Pati Chapoy tras aceptar que la llamó "gorda"

Además, relató que hubo una campaña de desprestigio en su contra durante su participación en el reality de Tv Azteca, lo que incluso llegó a provocar que pensara en el suicidio.

"Y yo creo que de eso jamás se van a hacer cargo, porque siempre van a preferir echarle la culpa a alguien por ser débil en lugar de cambiar ", agregó en su mensaje Yuridia.

La intérprete de Qué agonía agregó que es por esta razón que trata de no dar entrevistas a Ventaneando, "no es por berrinche y no es porque me ofendí porque hablaron de mi cuerpo, es porque ‘casi me matan’ y es porque, la verdad, se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente".