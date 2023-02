Yuridia oyó todo lo que dijeron de ella en Ventaneando y lloró otra vez

A estas declaraciones que llegaron a oídos de Yuridia, la cantante nacida en Tv Azteca respondió, y dejó en claro que no quiere una disculpa de ellos:

“Pedir una disculpa es aceptar un error. Cosa que esa empresa no va a hacer porque se tienen que evitar demandas, no olvidemos que de esas ya tienen muchas. Ojo: no necesito disculpas, a mí nadie me va a regresar los años que perdí, pensando si vivir era opción para mi o no. Y si estoy aquí no es gracias a ellos, es a pesar de ellos y de eso no tengo dudas”, finalizó.