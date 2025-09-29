Yuridia aclara polémica con Ángela Aguilar: ‘No me usen para tirar hate’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “No me usen para tirarle hate a Ángela Aguilar”, pidió Yuridia este domingo tras la polémica surgida por la versión de Qué agonía sin la participación de la joven cantante.
En una serie de mensajes publicados en sus historias de Instagram, Yuridia negó rotundamente haber excluido a Ángela Aguilar de la canción, e hizo un llamado a su público para frenar los ataques en redes sociales.
“Están utilizando mis redes sociales y me están queriendo meter en el pleito del hate hacia Ángela Aguilar. Neta, no me usen a mí para tirarle hate a ninguna persona, a mí no me gusta eso”, expresó la intérprete.
La cantante aseguró que no existe distanciamiento ni conflicto con Ángela, y explicó que la ausencia de la joven en la nueva interpretación es parte de la dinámica común en las colaboraciones musicales.
“Yo no saqué a Ángela de Qué agonía. Esa canción es su canción y ella es bienvenida a cantarla conmigo o sin mí”, afirmó Yuridia.
Además, criticó el uso tóxico de las redes sociales y pidió mayor responsabilidad al momento de opinar o expresar descontento hacia los artistas.
Qué agonía, el dueto lanzado originalmente en 2022, fue un éxito rotundo del regional mexicano y consolidó la colaboración entre ambas como una de las más memorables del género. La nueva versión ha generado miles de comentarios en redes sociales, lo que llevó a Yuridia a aclarar su postura de manera directa.
BCT