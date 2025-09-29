Yuridia aclara polémica con Ángela Aguilar: ‘No me usen para tirar hate’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “No me usen para tirarle hate a Ángela Aguilar”, pidió Yuridia este domingo tras la polémica surgida por la versión de Qué agonía sin la participación de la joven cantante.

En una serie de mensajes publicados en sus historias de Instagram, Yuridia negó rotundamente haber excluido a Ángela Aguilar de la canción, e hizo un llamado a su público para frenar los ataques en redes sociales.

“Están utilizando mis redes sociales y me están queriendo meter en el pleito del hate hacia Ángela Aguilar. Neta, no me usen a mí para tirarle hate a ninguna persona, a mí no me gusta eso”, expresó la intérprete.