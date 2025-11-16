Yungblud cancela concierto en CDMX y toda su gira 2025 por motivos de salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante británico Yungblud canceló este fin de semana toda su gira restante de 2025, incluida su presentación programada para el próximo 29 de noviembre en la Ciudad de México, debido a problemas de salud detectados tras una serie de estudios médicos recientes.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el artista —cuyo nombre real es Dominic Harrison— explicó que pruebas de sangre y de voz levantaron algunas alarmas, lo que llevó a su médico a ordenarle un descanso inmediato de los escenarios.
“Mi doctor me ha ordenado tomar un descanso de las giras hasta fin de año… esta vez debo tomarlo en serio y no puedo jugar con esto”, señaló el músico.
Yungblud confesó que la cancelación “le rompe el corazón”, ya que tenía fechas importantes no solo en Estados Unidos, sino también en México y varios países de Latinoamérica.
“Sé que algunos estarán frustrados. Esto es muy difícil para mí, pero prometo que lo compensaré”, escribió en su mensaje.
El artista adelantó que su equipo ya trabaja en una nueva serie de conciertos para 2026, y prometió que los boletos serán más accesibles para sus seguidores.
En Estados Unidos, los boletos serán reembolsados automáticamente. En el caso de México y Latinoamérica, las productoras locales darán detalles en los próximos días.
La cancelación ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde se mezclan mensajes de tristeza, apoyo y preocupación:
“Dom, tu salud primero, pero estoy llorando… te esperaba el 29”“Corazón roto, pero gracias por pensar en no lastimarte más”“Al menos regresará en 2026. Aquí te esperamos siempre”
Fans mexicanos también reconocieron que el artista suele entregarse completamente en sus presentaciones, por lo que consideraron que su descanso era “inevitable y necesario”.
mrh