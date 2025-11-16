Yungblud cancela concierto en CDMX y toda su gira 2025 por motivos de salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante británico Yungblud canceló este fin de semana toda su gira restante de 2025, incluida su presentación programada para el próximo 29 de noviembre en la Ciudad de México, debido a problemas de salud detectados tras una serie de estudios médicos recientes.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el artista —cuyo nombre real es Dominic Harrison— explicó que pruebas de sangre y de voz levantaron algunas alarmas, lo que llevó a su médico a ordenarle un descanso inmediato de los escenarios.

“Mi doctor me ha ordenado tomar un descanso de las giras hasta fin de año… esta vez debo tomarlo en serio y no puedo jugar con esto”, señaló el músico.

Yungblud confesó que la cancelación “le rompe el corazón”, ya que tenía fechas importantes no solo en Estados Unidos, sino también en México y varios países de Latinoamérica.

“Sé que algunos estarán frustrados. Esto es muy difícil para mí, pero prometo que lo compensaré”, escribió en su mensaje.