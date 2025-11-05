Yulay revela video de operativo con Carlos Manzo; esto les pasó

En una de las escenas, se documenta la detención de un sujeto que presuntamente operaba como vigilante de grupos delictivos, a bordo de una motocicleta con reporte de robo.

Durante el trayecto, también se revisaron unidades, se ingresó a un deshuesadero de motos vinculado a actividades ilícitas y se localizó a un hombre en estado de ebriedad dentro de un taxi, quien fue llevado a barandilla.

En distintas partes del video, el entonces alcalde comparte sus impresiones sobre el combate a la violencia. Explica que, al inicio de su administración, Uruapan figuraba entre las ciudades más inseguras del país, con un alto índice de robo de vehículos, algunos con violencia.

Asimismo, señaló que durante los operativos se logró el aseguramiento de armas de uso exclusivo del Ejército, e incluso lanzagranadas.

Desde que se dio a conocer el fallecimiento de Manzo, el video ha superado los cinco millones de visualizaciones y ha generado múltiples reacciones en redes sociales.

Éste es el video: