Youtuber graba video en casa abandonada tras desastre nuclear y desata críticas en Japón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El youtuber francés TomASMR, con casi un millón de suscriptores en YouTube, enfrenta duras críticas en Japón tras publicar un video grabado en la ciudad de Namie, en la prefectura de Fukushima, una de las zonas más afectadas por el desastre nuclear de 2011.

El video, titulado “ASMR en Fukushima”, muestra al creador vestido con un traje protector blanco y portando un medidor de radiación mientras recorre calles deshabitadas. La polémica surgió cuando ingresó sin autorización a lo que parece ser una vivienda privada, donde grabó sonidos tocando muebles, objetos personales y pertenencias que permanecen intactas desde la evacuación obligatoria hace catorce años. Entre los objetos se observan ropa, juguetes y un calendario detenido en marzo de 2011.