Youtuber graba video en casa abandonada tras desastre nuclear y desata críticas en Japón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El youtuber francés TomASMR, con casi un millón de suscriptores en YouTube, enfrenta duras críticas en Japón tras publicar un video grabado en la ciudad de Namie, en la prefectura de Fukushima, una de las zonas más afectadas por el desastre nuclear de 2011.
El video, titulado “ASMR en Fukushima”, muestra al creador vestido con un traje protector blanco y portando un medidor de radiación mientras recorre calles deshabitadas. La polémica surgió cuando ingresó sin autorización a lo que parece ser una vivienda privada, donde grabó sonidos tocando muebles, objetos personales y pertenencias que permanecen intactas desde la evacuación obligatoria hace catorce años. Entre los objetos se observan ropa, juguetes y un calendario detenido en marzo de 2011.
La publicación ha generado una ola de rechazo en redes sociales japonesas, donde usuarios calificaron el acto como un "allanamiento irrespetuoso" y una "banalización del dolor ajeno". Aunque algunos defendieron el video como un “registro significativo”, la mayoría lo consideró insensible por transformar un sitio cargado de memoria colectiva en un escenario de entretenimiento. En su defensa, TomASMR aseguró en un comentario anclado al video que filmó “con respeto” y en “zonas permitidas”, aunque no presentó pruebas ni aclaró si tuvo autorización para ingresar a la vivienda.
Catorce años después del desastre nuclear de Fukushima, centenares de personas aún no pueden regresar a sus hogares. La apropiación de estos espacios para generar contenido en redes sociales ha sido duramente cuestionada, al poner en tela de juicio los límites entre la libertad creativa y el respeto a la memoria de quienes lo perdieron todo.
BCT