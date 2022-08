Youtuber amenaza a restaurante que le cobró su consumo [VIDEO]

La mesera le dijo que él no avisó antes que no estaba dispuesto a pagar su consumo y ella no podía hacerse cargo de la publicidad, ya que eso les correspondía a los dueños.

Él mismo subió el vídeo a sus redes sociales y se popularizó rápidamente, pero no como lo esperaba, ya que le llovieron críticas por su actitud en el establecimiento, por lo que luego de un tiempo lo terminó borrando.