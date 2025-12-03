YouTube se suma a la fiebre de los resúmenes con Recap 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- YouTube lanzó su propia versión de resumen anual interactivo, YouTube Recap 2025, que permite a los usuarios explorar sus hábitos de consumo de contenido, identificar a sus creadores favoritos y descubrir una versión audiovisual de su personalidad digital.
Inspirado en el exitoso formato Spotify Wrapped, el YouTube Recap ofrece una experiencia visual atractiva y personalizada, donde cada usuario recibe hasta doce tarjetas dinámicas que resumen su año en la plataforma de Google.
El resumen incluye datos sobre los canales más vistos, las temáticas predominantes, momentos destacados del año e incluso un perfil de personalidad basado en el historial de visualización. Las categorías van desde el “Aventurero” hasta el “Soñador”, siendo estas últimas personalidades las más raras entre los millones de usuarios de la plataforma.
Quienes también utilizan YouTube Music encontrarán una sección especial con sus artistas y géneros más escuchados, así como la duración total que dedicaron a su canción favorita. Además, este año se incorporó una función novedosa que permite interactuar con inteligencia artificial para obtener detalles personalizados del resumen musical.
Para acceder al YouTube Recap 2025, basta con ingresar a la pestaña ‘Tú’ desde la página principal de YouTube, ya sea en versión móvil o de escritorio. En el caso del YouTube Music Recap, los usuarios deben acceder a su perfil dentro de la app de música y seleccionar la opción ‘Tu Recap’.
RPO