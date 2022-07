YouTube cierra canales de YosStop

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales la influencer Yoseline Hoffman o mejor conocida como YosStop informó que la plataforma de YouTube cerró sus canales, así como los que tenía con su pareja, “Ni siquiera nos dieron oportunidad de descargar el contenido”.

Luego de que la situación legal se resolvió y salió de la cárcel se vino una buena racha para ella, incluso sus seguidores notaron un cambio de actitud, pero parece que eso no le bastó a YouTube porque recientemente la sacó de la plataforma.

La influencer explicó a través de Instagram que aparentemente no hay ningún motivo por el que la plataforma de videos la haya cancelado, porque no solo fue en su canal, sino también en otros que participa junto a su marido.

“O sea lo único que se me viene a la mente es que sea porque tuve un tema legal, pero eso ya pasó hace un montón, hoy está bien, y lo único diferente es que estoy casada, embarazada, de verdad no entiendo qué es lo que está pasando, a mí mis canales no me importan, ya que se pierdan, pero me saca de onda por Gerardo (su marido) porque se quedó todo consternado y sin saber qué”.