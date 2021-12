YosStop regresa a sus redes sociales; en llanto, su primer video

A través de su cuenta de Instagram, donde compartía con sus seguidores su día a día antes de ser detenida, YosStop publicó un primer video luego de obtener su libertad condicional.

"Llegué a las 12 am del 1 de diciembre para abrazar a mi mamá y decirle 'Feliz cumpleaños'. Me dijo: Eres el mejor regalo que he recibido. A veces cuestionamos demasiado cómo pasan las cosas, parecería una simple coincidencia pero no lo es. Hoy es un día para festejar, no solo por el cumpleaños de la mujer que más amo, no solo porque por fin soy libre físicamente, sino porque hoy nos podemos ver, tener, hablar, conectar, abrazar, besar y amar. Te amo mamá", escribió la youtuber en la publicación que ya suma más de 163 mil reacciones.

En el video es evidente la emoción que llegó a las lágrimas de madre e hija, luego de que YosStop fue detenida el pasado 29 de junio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México y trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, donde pasó cinco meses.