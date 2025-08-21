¡Yo tengo el poder! Eternia cobra vida en videojuego retro de He-Man

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el poder de Grayskull y el pixel art como aliado, He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction se perfila como el regreso triunfal de una de las franquicias más icónicas de los años 80, ahora en forma de videojuego retro.

Durante la Gamescom 2025, Mattel y Limited Run Games anunciaron oficialmente este nuevo título que rescata la esencia de los clásicos beat 'em up. Desarrollado por Bitmap Bureau, estudio reconocido por su trabajo en juegos como Terminator 2D: NO FATE y Final Vendetta, el juego estará disponible a principios de 2026 para PC y consolas.

“Es el juego de arcade de los Masters of the Universe que anhelaba cuando era niño. Estoy emocionado y honrado de ser una pequeña parte de que esto se haga realidad”, compartió Josh Fairhurst, CEO de Limited Run Games.