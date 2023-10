Yeri Mua reprueba todas las materias; "nada que un extra no resuelva", dice

En un video la estrella de las redes sociales dijo que su coordinadora le comentó que llevaba arrastrando todas las materias.

Mientras les contaba a sus seguidores lo que había pasado, Yeri aseveró que este no fue su año, y que posiblemente para el 2024 le echaría más ganas.

Pese a esta mala racha escolar, al parecer no habrá nada que la detenga en su sueño de que la llamen "licenciada", pues dijo que todo se puede solucionar con algún extra.

"Pues mana, no hay nada que un extraordinario no arregle. Yo creo que de aquí al 2024 ya le voy a echar ganas al semestre, pero ahorita, este 2023 no me dieron muchos tiempos como de echarle ganas al semestre, ¿saben? Como que este año es de reprobar materias y el próximo es de aplicarte. Pero pues vamos viendo a ver qué sucede con la universidad", finalizó.