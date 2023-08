Yahritza y Su Esencia desprecian México; comida de EU es mejor, dicen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Yahritza y Su Esencia despreciaron aspectos de la vida de México, como su comida y sus amaneceres, que tildaron de ruidosos.

En entrevista con medios ofrecida por su disquera, los estadounidenses de padres mexicanos aseguraron que no les gusta de México el ruido al despertar, pues hay sonidos de carros y sirenas de patrullas de policías.

Asimismo, dijeron, que no les gusta la comida, toda vez que en Washington tiene mejor sazón.

Una reportera inquirió y de ahí salieron más respuestas, como la de Jairo, uno de los integrantes, quien compartió ser delicado para comer, y que sólo ingiere "chicken".

Por si fuera poco, "ensalzó" el refresco norteamericano, al considerar que tiene más gas y/o azúcar, "por lo que está más bueno".

“Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nada más como chicken, como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.

Asimismo, su hermano Armando declaró: "Pues a mí la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, allá en Washington la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”.