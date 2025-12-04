Yahritza reaparece, no para criticar México, sino para agradecer amor en España

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Yahritza y Su Esencia volvió a aparecer en redes sociales, pero esta vez no para generar polémica, sino para agradecer el cariño del público en España, tras el éxito reciente de “La Perla”, su colaboración con la cantante española Rosalía.

En respuesta a los mensajes de apoyo, la vocalista del grupo compartió un breve mensaje: “¡Muchas gracias! 🥹❤️”.

En esta ocasión, su mensaje fue interpretado como un gesto de gratitud por la buena recepción que ha tenido “La Perla”, especialmente en plataformas digitales y entre el público europeo.

En un video de los 40 Principales España, la joven dedicó las breves palabras al público ibérico.