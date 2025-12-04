Yahritza reaparece, no para criticar México, sino para agradecer amor en España

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Yahritza y Su Esencia volvió a aparecer en redes sociales, pero esta vez no para generar polémica, sino para agradecer el cariño del público en España, tras el éxito reciente de “La Perla”, su colaboración con la cantante española Rosalía.
En respuesta a los mensajes de apoyo, la vocalista del grupo compartió un breve mensaje: “¡Muchas gracias! 🥹❤️”.
En esta ocasión, su mensaje fue interpretado como un gesto de gratitud por la buena recepción que ha tenido “La Perla”, especialmente en plataformas digitales y entre el público europeo.
En un video de los 40 Principales España, la joven dedicó las breves palabras al público ibérico.
Sin embargo, la reacción no fue unánime, ya que muchos usuarios aprovecharon la ocasión para recordarle que, en México, aún existe molestia por sus declaraciones pasadas.
Entre los comentarios más destacados se leyeron frases como: “OK, pero no le hables a Ángela o nos vamos a enojar otra vez”, “Por culpa de ‘La Perla’ tendremos que olvidar a los chicken nuggets 😂😂 perdonados”, “El apoyo es para Rosalía, no para ti, no te confundas” y “Aquí en México aún no la perdonamos”.
Cabe recordar que la controversia surgió en 2023, cuando el grupo expresó su preferencia por la comida estadounidense sobre la mexicana y se quejó del ruido de la Ciudad de México.
Las declaraciones generaron fuertes críticas y una campaña de “cancelación” en redes sociales.
Aunque Yahritza y Su Esencia ofreció disculpas posteriormente, un video difundido con un tono percibido como sarcástico volvió a encender la conversación.
