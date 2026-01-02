¡Ya son libres! Betty Boop, Blondie y Nancy Drew pasan al dominio público

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de enero de 2026, personajes clásicos como Betty Boop, Blondie, Pluto y Nancy Drew han pasado al dominio público en Estados Unidos, al cumplirse el plazo de 95 años de protección de derechos de autor de sus primeras versiones.

Esta medida permite que cualquier creador pueda utilizar esas primeras versiones sin necesidad de permisos o pagos, siempre que no infrinjan marcas registradas vigentes.

Entre las obras que ahora forman parte del archivo cultural compartido se encuentran:

Betty Boop , en su primera aparición canina en el corto Dizzy Dishes (1930), de Fleischer Studios.

Blondie Boopadoop , joven flapper de las tiras cómicas que luego se convertiría en el personaje central de Blondie y Dagwood.

Pluto , el icónico perro de Mickey, que en 1930 aún era llamado Rover.

Nancy Drew , con sus primeros cuatro libros publicados bajo el seudónimo Carolyn Keene.

Películas como Animal Crackers de los Hermanos Marx, y la alemana El ángel azul, con Marlene Dietrich.

La entrada de estas obras permite su uso libre en películas, libros, adaptaciones o reinterpretaciones, aunque el uso comercial de nombres e imágenes aún puede estar protegido por marcas registradas, como en el caso de Betty Boop.

El fenómeno del dominio público, celebrado cada 1 de enero como el Día del Dominio Público, permite revivir, reinterpretar y estudiar íconos que marcaron generaciones, aportando nuevas perspectivas desde el presente.

BCT