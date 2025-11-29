¿Ya probaste el truco de Stranger Things en Google? Tu pantalla se transforma
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si ya se estrenó la quinta temporada de Stranger Things y corriste a Google en busca de novedades, es posible que te llevaras una gran sorpresa. Al escribir el nombre de la serie en el buscador, tu dispositivo sufre una transformación visual que simula el aterrador “Upside Down”.
Se trata de un easter egg creado por Google para celebrar el final de la exitosa serie de Netflix. No es un virus ni afecta tu dispositivo, pero sí logra impactar.
Cuando escribes “Stranger Things” en Google y das clic en “Buscar”, aparece una caja flotante con un ícono extraño. Si la tocas, esto es lo que ocurre:
La pantalla comienza a “romperse”, como si se fracturara desde el centro.
El tono cambia a un rojo inquietante, muy al estilo del Upside Down.
Finalmente, el texto se voltea completamente y queda de cabeza.
Este efecto simula una especie de interferencia sobrenatural, pero no te preocupes: es completamente seguro y temporal.
Una pequeña “X” aparece en la parte inferior de la pantalla. Al tocarla, tu navegador vuelve a la normalidad. No se descarga nada, no se modifica tu dispositivo y puedes seguir navegando sin problemas.
Este tipo de efectos especiales suelen activarse durante eventos importantes o estrenos de series populares. Si eres fan de Stranger Things, esta es una manera divertida de sentirte dentro del universo de Hawkins… aunque sea por unos segundos.
BCT