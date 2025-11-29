¿Ya probaste el truco de Stranger Things en Google? Tu pantalla se transforma

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si ya se estrenó la quinta temporada de Stranger Things y corriste a Google en busca de novedades, es posible que te llevaras una gran sorpresa. Al escribir el nombre de la serie en el buscador, tu dispositivo sufre una transformación visual que simula el aterrador “Upside Down”.

Se trata de un easter egg creado por Google para celebrar el final de la exitosa serie de Netflix. No es un virus ni afecta tu dispositivo, pero sí logra impactar.