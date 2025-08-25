“Ya nos exhibiste”; Los Derbez recrean el icónico sketch desde Japón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un toque de nostalgia, humor y estrategia digital, Eugenio Derbez y su familia han revivido uno de los momentos más icónicos de la televisión mexicana: el sketch de “¡Ya nos exhibiste!” de La Familia P.Luche, esta vez desde Japón, como parte de la campaña de promoción de la nueva temporada de De Viaje con los Derbez.

A través de sus redes sociales, Eugenio y su familia compartieron la recreación del popular sketch donde Ludovico P.Luche, interpretado originalmente por el mismo Derbez, se ve obligado a ordenar a toda su familia que se lave las manos antes de comer, luego de que su hija menciona que ella lo hará. La situación deriva en la ya famosa frase: “¡Ya nos exhibiste!”, convertida desde hace años en meme nacional.

En esta nueva versión, filmada en un restaurante en Japón —país donde se desarrollará la próxima entrega del reality show— participan sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez, así como su esposa, la cantante y actriz Alessandra Rosaldo.

La escena recrea fielmente la esencia del sketch original, pero con la complicidad de la vida real. Con ello, la familia Derbez conecta generaciones: a quienes crecieron con La Familia P.Luche y a quienes ahora siguen sus aventuras internacionales.

El estreno de De Viaje con los Derbez está programado para el 26 de septiembre, exclusivamente a través de Prime Video. Esta nueva temporada promete nuevas dinámicas familiares, paisajes impresionantes del país nipón y, por supuesto, el característico humor de la familia Derbez.