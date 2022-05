"Ya nos exhibiste", Derbez responde a Emilio Azcárraga por veto en Televisa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). Eugenio Derbez respondió a los dichos de Emilio Azcárraga sobre el veto que pesa sobre el comediante en la empresa Televisa.

Esta tarde Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa, señaló que su empresa no lo tiene vetado y que todo se trata de la molestia de Derbez por los derechos de la serie de comedia La Familia Peluche.

Con el mismo modo que hizo Azcárraga hizo los señalamientos, Derbez sostiene que sí está vetado, ya que después del 30 de marzo, no hay notas sobre él ni sobre su nueva película The Valet.

"Neta Emilio Azcárraga, antes de decirme que no estoy vetado, mejor tú pregúúúntame a mí, caon. Además tienes mi número ¿para qué responderme públicamente. ¡Ya nos exhibiste! ¿Por qué no eres un directivo normal?", y añade "Mira, como diría el Lonje Moco 'Te voy a contar la verdadera historia de la entrevista con Paola Rojas... ¡Fue horrible, fue horrible'. Después de esa entrevista el 30 de marzo sobre el Tren Maya ¡Fue justamente que me vetaron!".