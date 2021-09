Ya no podrás usar stickers ni memes de la niña coreana; mamá alista demanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el año 2019 el expresivo rostro de la niña sudcoreana Rohee fue convertido en memes y stickers, situación que parecía no molestar a sus padres hasta que grandes marcas le ofrecieron usar la imagen de la pequeña para promocionarse, por lo que ahora la madre de la menor prepara una demanda para que no se use su cara sin su autorización, según informó El Sol de Puebla.

Rohee, conocida como Jinmiran, es una niña originaria de Corea del Sur que con solo cuatro años de edad se volvió la sensación en Internet gracias a sus divertidas reacciones.

Su historia comienza cuando su madre se dio cuenta de los simpáticos gestos que hacía la bebé por lo que decidió crearle una cuenta de Instagram con el nombre de Jinmiran para compartir sus divertidas fotografías que rápidamente se hicieron virales.