Y los nominados a los Premios GRAMMYs 2022 son…

Dejando toda esta controversia atrás, la lista de nominados es la siguiente:

Mejor grabación electrónica

You Can Do It - Caribouband

Mejor interpretación rap

Up de Cardi B My Life de J Cole

Mejor interpretación rap melódica

WUSYANAME - Tyler The creator, YoungBoy Never Broke Again & Tydollasign

pride . is . the . devil - JCole & Lilbaby4PF

Need to Know - Doja Cat

Mejor álbum rap

Call Me If You Get Lost - Tyler, the creator

Mejor canción rap

Mejor álbum pop latino

Mejor álbum de música urbana latina

Mejor álbum de música latina alternativa

Mejor álbum inmersivo

Mejor largo musical

Happer Than Ever: A Love Letter tu Los Angeles - Billie Eilish

Mejor videoclip

MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Happier Than Ever - Billie Eilish

I Get A Kick Out of You - Tonny Bennet y Lady Gaga

Shot In the Dark - ACDC

Pop Solo Performance

Happier Than Ever - Billie Eilish

Right On Time - Brandi Carlile

Mejor canción de pop de grupo o colaboración

Kiss Me More - Doja Cat y SZA

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennet y Lady Gaga

Mejor álbum del año

We Are - Jon Batiste

Back of My Mind - H. E. R

Happier than ever - Billie Eilish

Canción del año

Right On Me

MONTERO (Call Me By Your Name)

Kiss Me More

Happier Than Ever

Fight For You

Grabación del año

I Still Have Faith In You

Freedom

I Get A Kick Out Of You

Peaches

Right On Time

Kiss Me More

Happier Than Ever

MONTERO (Call Me By Your Name)

drivers license