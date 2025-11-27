"Y en tu chamba, nada": posada adentro de Bodega Aurrerá desata envidias

Uno de los comentarios más compartidos fue: “La posada es un agradecimiento de la empresa al esfuerzo de todo el año... y la hacen ahí adentro. Y todavía los ponen a limpiar”.

Otros usuarios defendieron la acción, señalando que lo importante es la convivencia entre compañeros, independientemente del lugar.

“El lugar es lo de menos mientras la pasen bien y lo disfruten”, opinó una internauta.

También hubo quienes tomaron con humor el hecho de realizar la celebración dentro del mismo lugar de trabajo: “Lo bueno es que no van a batallar para conseguir cheve y fritos, ahí mismo los tienen”, se lee en otro de los comentarios virales.

Más allá del debate sobre el espacio donde se realizó la posada, varios señalaron que lo fundamental es que se respeten los derechos laborales, como aguinaldo y vacaciones.

En los videos, algo que llamó la atención fue el buen ambiente que se vivió, ya que se aprecian algunos dj´s y luces como si fuera una discoteca: