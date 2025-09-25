Xbox revela Forza Horizon 6 en el Tokyo Game Show 2025: estará ambientado en Japón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Tokyo Game Show 2025, Xbox y Microsoft sorprendieron a la comunidad gamer con una serie de anuncios durante su evento digital transmitido a través de YouTube. La presentación estuvo encabezada por el primer teaser oficial de Forza Horizon 6, el título más esperado por los fanáticos de la velocidad.

Uno de los momentos más destacados del evento fue la presentación del nuevo Forza Horizon 6, desarrollado por Playground Games, que llegará a las consolas Xbox Series X/S y PC a inicios de 2026. Esta sexta entrega estará ambientada en Japón, con paisajes que rinden homenaje a su riqueza cultural y natural.

“Queremos que esta entrega se sienta más auténtica y viva que nunca”, señaló Don Arceta, director de arte del videojuego.

La franquicia Forza Horizon ha sido reconocida por transportar a los jugadores a versiones detalladas de distintas regiones del mundo, como Australia, Gran Bretaña y México. Esta vez, los fans podrán recorrer desde metrópolis tecnológicas hasta caminos rurales nipones.