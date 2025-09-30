Xóchitl Gálvez presume la rutina fitness con la que bajó 18 kg y sorprende en TikTok

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A más de un año de la elección presidencial de 2024, la excandidata Xóchitl Gálvez ha sorprendido a sus seguidores con un video en TikTok donde presume los resultados de su "era fit", con más de 2.8 millones de visualizaciones en apenas tres días.

A través de su cuenta oficial en la red social, Gálvez compartió:

"Disciplina, constancia, es lo que me ha llevado a obtener unos resultados. [...] Tiene quien es súper contenta, 18 kilos abajo, no manches, ni yo lo puedo creer", dijo mientras mostraba una rutina de tres ejercicios: empuje de barra con peso, levantamiento olímpico y desplantes con pelota.

Con ropa deportiva y un semblante más relajado, la también exsenadora aseguró que lleva seis meses trabajando con una entrenadora y ocho desde que retomó el gimnasio.

“Cada vez hago más repeticiones, cada vez que hago más peso. Y me siento súper contenta, pero sobre todo, súper fuerte”, expresó en el clip que generó miles de reacciones positivas.

Así lo compartió: