Wrapped 2025: los 10 artistas favoritos de México este año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Spotify Wrapped 2025 dejó claro que el reguetón ya no es el rey en México. Contra todo pronóstico, los sonidos más tradicionales —con nuevas narrativas urbanas y callejeras— volvieron a dominar el país con guitarras, acordeones y letras crudas.

El listado anual de la plataforma de streaming más grande del mundo mostró un giro total en las preferencias mexicanas: nueve de los diez artistas más escuchados en el país forman parte del regional mexicano o alguna de sus variantes más virales, como los corridos tumbados, los corridos bélicos o el sad sierreño.