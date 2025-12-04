Wrapped 2025: los 10 artistas favoritos de México este año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Spotify Wrapped 2025 dejó claro que el reguetón ya no es el rey en México. Contra todo pronóstico, los sonidos más tradicionales —con nuevas narrativas urbanas y callejeras— volvieron a dominar el país con guitarras, acordeones y letras crudas.
El listado anual de la plataforma de streaming más grande del mundo mostró un giro total en las preferencias mexicanas: nueve de los diez artistas más escuchados en el país forman parte del regional mexicano o alguna de sus variantes más virales, como los corridos tumbados, los corridos bélicos o el sad sierreño.
En años anteriores, Bad Bunny parecía intocable. Su presencia dominaba las listas y marcaba tendencias globales. Pero en 2025, fue Fuerza Regida quien se coronó como el artista más escuchado del año en México, dejando al puertorriqueño en un discreto segundo lugar.
El fenómeno no es local: la música mexicana creció un 400% en reproducciones nacionales y un 350% a nivel mundial en los últimos cinco años, según datos de Spotify.
Este auge no sería posible sin la generación Z. El 66% del consumo nacional de esta música proviene de oyentes menores de 29 años. Esta audiencia joven ha encontrado en los corridos tumbados y el sad sierreño una forma de narrar su realidad: menos aspiracional, más vulnerable y cruda.
El tema más escuchado en México fue “Morena” de Neton Vega y Peso Pluma, seguido por una oleada de éxitos regionales como “Te Quería Ver”, “Loco”, “TU SANCHO”, “ROSONES” y “7 DÍAS”. Bad Bunny apenas logró colarse al lugar siete con su tema “DtMF”.
Aunque el listado de artistas más escuchados sigue dominado por hombres, en el caso de las cantantes mexicanas, destaca la presencia de Mon Laferte, seguida por Belinda, Ha*Ash, Yuridia y Kenia OS, mostrando un crecimiento sostenido en la visibilidad femenina dentro del regional y el pop alternativo.
¿Este nuevo liderazgo del regional mexicano representa una evolución cultural o es solo una moda pasajera?
RPO