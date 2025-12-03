Wrapped 2025: los 10 artistas más escuchados en el mundo

El podio lo completó otro canadiense: The Weeknd, quien se mantuvo constante gracias al éxito sostenido de sus producciones recientes y su impacto en soundtracks y plataformas.

La lista 2025 también muestra la diversidad de géneros y regiones. En el lugar número 4 aparece Drake, seguido por Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande y el cantante indio Arijit Singh, cuya presencia resalta el creciente consumo musical desde Asia. Y en el décimo puesto, una grata sorpresa para el público latino: Fuerza Regida, agrupación mexicoestadounidense de corridos tumbados, que se posiciona entre los más escuchados del mundo.

La variedad en el listado confirma la transformación del consumo musical en 2025: géneros antes considerados "locales" ahora tienen alcance mundial gracias a redes sociales, algoritmos y colaboraciones internacionales.