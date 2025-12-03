Wrapped 2025: los 10 artistas más escuchados en el mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Spotify lanzó su esperado Wrapped 2025, el balance anual que revela los gustos musicales de millones de personas alrededor del mundo, y este año el trono volvió a ser del reguetón: Bad Bunny recuperó el primer lugar como el artista más escuchado globalmente, posición que no ocupaba desde 2022.
La plataforma de streaming, que cada diciembre publica su resumen del año, sorprendió con movimientos significativos en su top 10. Tras dos años de dominio absoluto, Taylor Swift cayó al segundo lugar, cediendo la cima al puertorriqueño que sigue demostrando su influencia masiva y el poder del género urbano en las listas globales.
El podio lo completó otro canadiense: The Weeknd, quien se mantuvo constante gracias al éxito sostenido de sus producciones recientes y su impacto en soundtracks y plataformas.
La lista 2025 también muestra la diversidad de géneros y regiones. En el lugar número 4 aparece Drake, seguido por Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande y el cantante indio Arijit Singh, cuya presencia resalta el creciente consumo musical desde Asia. Y en el décimo puesto, una grata sorpresa para el público latino: Fuerza Regida, agrupación mexicoestadounidense de corridos tumbados, que se posiciona entre los más escuchados del mundo.
La variedad en el listado confirma la transformación del consumo musical en 2025: géneros antes considerados "locales" ahora tienen alcance mundial gracias a redes sociales, algoritmos y colaboraciones internacionales.
RPO