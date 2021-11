William Valdés encara a Ceriani en su llegada a Tv Azteca [Video]

“Es la única verdad que has dicho sobre mi persona. ¿Qué me echaron de Univisión? Sí me echaron de Univisión. Despierta América empieza a las 7 de la mañana y yo legaba a las 8 y siempre llegaba tarde. Tengo 19 años, llego a Univisión, me enfrentó a ese monstruo de cadena […] Mucha gente de Miami me ha tirado mucha mierda. Un chico inmaduro, que no sabía nada de televisión”, dijo William Valdés.

Asimismo, Ceriani tomó la plaabra y recordó a William la vez que en Estrella TV no quiso saludarlo, a lo que el cubano respondió: “Nunca dije eso. Mi querido Ceriani, aquí estoy y te lo digo a la cara. Yo nunca dije eso. Te vi en pasillos y te volteé la cara. ¿Por qué? Porque has hablado mucha mierda de mí y has hablado muchas mentiras de mí”.

Checa todo lo que pasó en el siguiente video: