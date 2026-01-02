Will Smith enfrenta demanda por presunto acoso sexual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Will Smith enfrenta una demanda civil en California por presunto acoso sexual, represalias y despido injustificado, interpuesta por el violinista Brian King Joseph, quien lo acusa de mantener un “comportamiento depredador” durante la gira mundial Based on a True Story en 2025.

Brian King Joseph, violinista profesional reconocido a nivel internacional, fue contratado para acompañar a Will Smith en su regreso a los escenarios musicales tras más de dos décadas alejado del estudio. Según la demanda, con el paso de los meses la relación laboral dejó de ser estrictamente profesional y se transformó en una dinámica que el músico describe como intimidante y riesgosa.

El documento legal sostiene que Joseph vivió una “serie traumática de eventos” durante la gira, con especial énfasis en una estancia en Las Vegas, Nevada, en marzo de 2025.

De acuerdo con la denuncia, al regresar a su habitación de hotel, el violinista encontró el espacio alterado: toallas húmedas, una botella de cerveza, un aro, una mochila roja y un frasco de medicamentos contra el VIH a nombre de una persona desconocida. También halló documentación médica de alta hospitalaria ajena a él.