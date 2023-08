Wendy prefiere a Marlon que a fans; "no importa si me dejan de seguir", reta

En uno de sus videos en vivo así lo dijo: "Estaba hablando con el psicólogo de acá de León que tengo su número y me dijo: 'tú no hagas caso, tú has tu vida como siempre, normal, pues ni modo, si no les parece a personas no es tu problema, es problema de ellos' y la verdad, hermanas, yo no puedo estar deprimiéndome porque me dicen: ‘No, no, no’. Y no puedo andar yo triste de que: ay, no, no puedo subir esto, porque se atacan".

Asimismo, dijo que privilegia su salud mental: "No, la verdad no, mi salud mental es primero que todo y la neta pues ni modo. Acá que malagradecida, ay, ¿por qué?(...) Aquí el único dueño de mi vida es Dios y de mi madre soy prestada, pero respeto a mi madre y la amo".

Ya entrada en la plática, dijo a sus fans (a los que no aceptan a sus amistades con Randall y Marlon) que hay un botón para que la dejen de seguir, pues aseveró que ellos no son quienes para decidir en su vida:

"Si hay gente que no le gusta que salga con Marlon (...) ahí hay un botón que dice dejar de seguir, de verdad hermanas, porque no les voy a hacer caso, porque no van a mandar en mi vida".

Por último, la ganadora de La Casa de Los Famosos México dijo que no se alejará de Marlon, y restregó a los haters que se irá de vacaciones con él.