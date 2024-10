Wendy Guevara revela cómo la producción de LCDLFM le impidió participar en video de Shakira

Sin embargo, reveló, la fecha con Shakira coincidía con una grabación que ya tenía pactada para el reality de Televisa.

"Hablamos y pedimos permiso de que yo no iba a poder asistir a lo de La Casa de los Famosos porque iba a ir al evento de Shakira", relató la influencer de León, Guanajuato, sin embargo, compartió que no recibió una respuesta positiva por parte de la producción.

Además, Wendy Guevara señaló que el día de grabación de La Casa recibió una llamada por parte de la producción para darle "autorización" de viajar a Estados Unidos y encontrarse con Shakira, pero ya era demasiado tarde para ella.

"Que me ataco, yo me hubiera ido desde la mañana a con lo de Shakira a Miami, y por eso no fui, por sus 'cosas'", finalizó la influencer de 31 años de edad