Wendy Guevara "ningunea" a Ninel Conde tras polémica en redes [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante y actriz Ninel Conde generó controversia en redes sociales tras emitir un comentario durante una transmisión en vivo en el que dijo desconocer a Wendy Guevara como mujer, provocando una ola de críticas por transfobia.
La declaración se dio luego de su salida del reality La Casa de los Famosos México 2025, cuando expresó: "La Casa de los Famosos México nunca la ha ganado una mujer… creo que en esta ocasión no va a ser la excepción porque ya sabemos que hay una tendencia muy marcada", lo cual fue interpretado por muchos como una alusión directa a Wendy Guevara, mujer trans y ganadora de la edición 2023.
La polémica aumentó cuando Ninel Conde reaccionó con risa a un comentario ofensivo de una usuaria que se refirió a Guevara como “tinaco con palanca”. “Hahahaha ay qué bárbara, ahora sí me hiciste reír... palanca”, respondió la actriz en la transmisión, lo que fue considerado por muchos internautas como una validación de un discurso discriminatorio.
Por su parte, Wendy Guevara fue cuestionada al respecto y respondió con serenidad: “No me voy a enganchar. Yo creo que se me hizo como ardida”.
Y agregó, "ninguneando" a la cantante, "yo escojo mis batallas [...] me pelearía con ganadoras", señalando que Ninel Conde no tiene los "números" para protagonizar una pelea más fuerte con ella.
Así lo dijo:
