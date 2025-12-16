Warner Bros. respaldaría oferta de Netflix y rechazaría a Paramount

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Warner Bros. Discovery (WBD) estaría por rechazar la millonaria oferta de adquisición presentada por Paramount Skydance, con un valor de 108 mil 400 millones de dólares, para respaldar en su lugar el acuerdo previamente alcanzado con Netflix, según reportó la agencia Reuters citando fuentes cercanas a las negociaciones.

El consejo de administración de WBD podría emitir su recomendación formal este mismo miércoles, instando a los accionistas a votar en contra de la propuesta de Paramount. De confirmarse, la decisión marcaría un giro significativo en la batalla por uno de los catálogos más valiosos del entretenimiento global.

La propuesta de Netflix, valuada en cerca de 72 mil millones de dólares, contempla la compra de los activos de Warner Bros. Discovery que no están ligados a su negocio de cable. Esto incluye el estudio cinematográfico, su vasta biblioteca de cine y televisión, HBO y la plataforma HBO Max.

Entre las propiedades más destacadas figuran títulos históricos como Casablanca y Citizen Kane, así como franquicias contemporáneas como Harry Potter y series de culto como Friends.

Paramount ofreció más… pero enfrenta obstáculos

A principios de diciembre, Paramount intentó superar la oferta con una propuesta pública en efectivo de 30 dólares por acción, respaldada por 41 mil millones de dólares en capital nuevo (aportados por la familia Ellison y RedBird Capital), y 54 mil millones más en compromisos de deuda con bancos como Bank of America, Citi y Apollo.

Sin embargo, Bloomberg reveló que Affinity Partners, firma asociada a Jared Kushner y considerada un actor clave en la financiación de la oferta, habría decidido retirarse, debilitando el respaldo financiero del consorcio.

¿Por qué es relevante?

El desenlace de esta operación es observado con atención por toda la industria del entretenimiento, ya que el control de los activos de Warner Bros. podría redefinir la competencia global del streaming. La alianza con Netflix consolidaría su catálogo como el más amplio y prestigioso del mercado, reforzando su liderazgo frente a plataformas como Disney+ y Prime Video.

Hasta el momento, Warner Bros. Discovery se ha negado a emitir comentarios oficiales, mientras que Paramount y Affinity Partners no han respondido a solicitudes de información.

mrh