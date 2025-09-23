¡Vuelve Louis Tomlinson! “Lemonade” llega el 30 de septiembre con nueva era musical

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras semanas de jugar con las expectativas de sus fans y dejar pistas en redes sociales, Louis Tomlinson finalmente confirmó el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Lemonade”, el cual estará disponible a partir del próximo 30 de septiembre de 2025.
El anuncio fue acompañado de un breve video con estética tipo VHS, en el que el exintegrante de One Direction ofrece los primeros segundos del tema. En el adelanto se escucha:
"She's so bitter, she's so sweet… lemonade, lemonade. A little taste is all I need… lemonade, lemonade."
Este sencillo marca el primer material inédito de Tomlinson tras su último álbum de estudio, “Faith in the Future”, lanzado en 2022. Con Lemonade, el cantante británico inicia una nueva etapa musical que ha entusiasmado a sus seguidores en todo el mundo.
Los fans ya pueden hacer el pre-save del sencillo a través del enlace oficial: louist.lnk.to/LemonadeFA.
BCT