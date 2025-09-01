¡Vuelve la magia! Reestrenan “La piedra filosofal” y “La cámara secreta” en cines

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Atención, potterheads! Cinemex ha anunciado la preventa para el reestreno de las dos primeras películas de la saga de Harry Potter: “La piedra filosofal” y “La cámara secreta”, que volverán a la pantalla grande muy pronto.

Esta es una oportunidad única para volver a vivir la magia de Hogwarts en cines, en funciones especiales que prometen emocionar tanto a fans veteranos como a nuevas generaciones.

Las películas estarán disponibles en distintas salas del país, incluyendo Morelia. Podrás adquirir tus boletos en la preventa en línea a través de los siguientes enlaces: